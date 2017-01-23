Воскресное ДТП под Ханты-Мансийском унесло жизнь еще одной жертвы: сегодня умер один из пострадавших, который находился в больнице, о чем сообщает пресс-служба УМВД России по Югре.

Число погибших, таким образом, составляет пять человек. Четыре находятся в больнице с множеством тяжелых травм.

Напомним, что в ДТП на 861 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск накануне днем попали две машины — Toyota RAV и Mitsubishi Lancer: первая выехала на встречку, где и столкнулась со второй. В результате четыре человека, которые находились в Mitsubishi, погибли на месте. Ныне скончался пассажир Toyota.