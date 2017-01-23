​Прокуратура выявила больше 200 нарушений в работе военкоматов Югры

В 2016 году прокурорами Югры выявлено свыше 200 нарушений исполнения законодательства о подготовке и призыве граждан на военную службу. По этим фактам внесено 73 представления, 74 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, в суд направлено два исковых заявления, принесено три протеста, по материалам прокурорских проверок возбуждено три уголовных дела.

«В 2016 году должностными лицами военкоматов автономного округа по-прежнему допускались нарушения законодательства в части порядка ведения воинского учета, проведения медицинских освидетельствований, освобождения граждан от призыва, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. - Прокурорами выявлены факты необоснованного предоставления гражданам отсрочек от прохождения военной службы. Также основаниями для принятия мер прокурорского реагирования послужили факты возвращения призывников со сборных пунктов, в связи с признанием их негодными либо временно негодными к службе по медицинским показаниям. Не во всех случаях принимались меры по розыску лиц, подлежащих призыву, привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности».

Например, отделом военного комиссариата по Октябрьскому району не приняты меры, направленные на привлечение к уголовной ответственности лица, уклонявшегося от призыва на военную службу. Впоследствии в отношении него по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу), которое направлено в суд для рассмотрения по существу. А в Сургуте прокуратура установила, что должностными лицами отдела военного комиссариата не разработаны локальные акты, направленные на предупреждение коррупционных проявлений.