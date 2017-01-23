​Проект «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица России 2017-2018» презентуют на международных и общероссийских выставках

В Югре началась подготовка к реализации проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица России 2017-2018». Концепцию общероссийского событийного мероприятия обсудили на заседании организационного комитета по подготовке и проведению межрегиональных, всероссийских и международных туристских мероприятий в Ханты-Мансийском округе, которое состоялось под председательством заместителя губернатора автономного округа Алексея Забозлаева.

Начальник управления туризма департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Югры Инна Арканова рассказала, что для презентации разработанных туристских предложений для туроператоров автономного округа совместно с НКО «Союз турпредприятий Югры» будут организованы рабочие поездки на международные, российские, региональные выставки. «Будут разработаны программы прямых продаж как для организованных групп туристов, так и для индивидуальных», - подчеркнула она. Первая презентация общероссийского событийного мероприятия «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица России 2017-2018» состоится 11-13 марта на международной туристской выставке «Интурмаркет» в Москве.

В рамках проекта планируется провести «Фестиваль новогодних традиций», «Гастрономический фестиваль», «Резиденцию Елки», соревнования по зимнему спортивному рыболовству, а также фестиваль «Сибирский СПА», который включит в себя чемпионат по массажу и банному парению. Кроме того, было предложено расширить формат организации тематической площадки «Чумовая улица» и площадки «Этноспорт», а именно увеличить количество участников за счет презентации культурных традиций различных муниципалитетов Югры. Список мероприятий еще не окончательный, работа в этом направлении продолжается, подчеркнули в департаменте общественных и внешних связей округа.