​В ДТП под Ханты-Мансийском погибли четыре человека

Дорога Тюмень — Ханты-Мансийск снова принесла жертвы: в ДТП на 864 километре (в районе Ханты-Мансийска) сегодня около 14:15 погибли четыре человека, еще пятеро получили множество травм.

Как сообщает пресс-служба окружного управления МВД России, столкнулись два автомобиля — Toyota RAV и Mitsubishi Lancer.

Напомним, что в декабре на данной трассе произошло трагическое ДТП, в котором погибло 12 человек, большинство из которых — дети.