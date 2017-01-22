​Сайт Сургутского района признан одним из лучших официальных порталов в ХМАО

Официальные порталы властей Сургутского района, а также Нижневартовского, Нефтеюганского районов, городов Нижневартовска, Ханты-Мансийска признаны лучшими официальными сайтами органов местного самоуправления муниципального образования Югры, причем второй год подряд.

Ресурс сургутской администрации, равно как и сайты Нягани, Покачей, Пыть-Яха и Югорска, Октябрьского и Советского районов также перечислены в списке лидирующих.

Итоги соотыветствующего конкурса подвели накануне в Ханты-Мансийске, сообщает admhmao.ru. «Конкурс проводился с целью выявления официальных сайтов органов государственной власти и местного самоуправления, на которых информация о деятельности размещается наиболее качественно, доступно и оперативно, — отмечают в пресс-службе губернатора округа. — Конкурсная комиссия оценивала сайты по 59 критериям, что на 13 больше, чем в прошлом году».

Абсолютными лидерами номинации «Лучший официальный сайт органа государственной власти автономного округа» стали сайты департамента внутренней политики, департамента государственного заказа, Службы по делам архивов и Природнадзора Югры, которые набрали по 112 баллов; также максимальных оценок удостоились порталы департамента общественных и внешних связей и региональной службы по тарифам автономного округа.

Особо отметим, что результаты идентичны прошлогодним: то есть никаких подвижек в данной сфере за год не происходило.