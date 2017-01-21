В Югре в 2016 году выявлено более 167 тысяч правонарушений в области дорожного движения с помощью комплексов автоматической видеофиксаций

Помощниками Госавтоинспекторов в нелегкой работе по профилактике правонарушений в области дорожного движения на территории округа являются стационарные и передвижные комплексы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Ежедневно сотрудниками центров автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции округа с помощью 230 стационарных комплексов автоматической фиксации, установленных на автодорогах Югры, выявляется более 600 правонарушений в области дорожного движения.

За 12 месяцев 2016 года с помощью приборов фото-видеофиксации на территории округа выявлено 167 928 нарушений ПДД, наложено административных штрафов на сумму 94 443 900 рублей.

Собственникам транспортных средств напоминаем, что административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Административная ответственность в случае неуплаты штрафа в установленный срок по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ наступает на 71 день, то есть по истечении 10 дней срока обжалования и 60 дней срока оплаты.

С 1 января 2016 года за некоторые административные правонарушения, можно получить пятидесятипроцентную скидку, если штраф будет оплачен в течение 20 дней после вынесения постановления о нарушении.

Чтобы узнать есть или нет административный штраф, водители могут проверять информацию на Едином портале государственных услуг и на официальном сайте Госавтоинспекции. Кроме того, уже сегодня реализована возможность получения водителями информации о наложенных на них административных штрафах за нарушения ПДД с помощью SMS-информирования. Такой возможностью обладают зарегистрированные пользователи Единого портала государственных услуг.