​Югорский фонд капремонта за год подал почти полторы тысячи исков в суд на неплательщиков

В 2016 году Югорский фонд капитального ремонта направил жителям 11725 претензий на сумму порядка 210 млн рублей, чтобы они имели возможность погасить долг по взносам в досудебном порядке. На тех, кто после получения претензии платить отказываются, фонд подает в суд.

В 2016 году подано в суд 1333 исковых заявления на сумму 27,5 млн рублей . Из них по 714 заявлениям на сумму почти 16 млн рублей уже приняты решения суда. Все – в пользу Югорского фонда капремонта. По данным решениям неплательщики выплачивают также и судебные издержки. Иные дела находятся на рассмотрении в судах», - рассказали в пресс-службе Фонда.

Специалисты фонда отмечают, что задолженность постепенно сокращается. Своего максимального значения она достигла в октябре 2016 года – порядка 1,8 млрд рублей, но в течение четвертого квартала прошлого года снизилась почти на 200 млн рублей. Сбираемость взносов в 2016 году в автономном округе составила порядка 92 процентов.

Также Югорским фондом ведется претензионная и исковая работа с подрядными организациями, которые выполняют работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Так, в 2016 году фонд направил подрядчикам 224 претензии. В основном они касались выполнения промежуточных работ, связанных с наличием замечаний, устранения вреда, причиненного собственникам в ходе проведения капитального ремонта. Более того, выставлялись штрафные неустойки, в связи с просрочкой исполнения обязательств в срок по договору. Региональным оператором подано 37 исковых заявлений в Арбитражный суд Югры о взыскании задолженности по оплате штрафной неустойки за несвоевременную сдачу работ. За 2016 год на основании решений суда в пользу регионального оператора взыскано порядка 15 млн рублей.