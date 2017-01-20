​Югорские биатлонисты представят Россию на Чемпионате Европы

В сборную России по биатлону, которая отправится на Чемпионат Европы, вошло несколько югорчан, сообщает пресс-служба окружного департамента физкультуры и спорта. Дарья Виролайнен, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Петр Пащенко поедут на соревнования в польский Дужники Здрой — чемпионат будет проходить с 25 по 29 января.
«Мы сформировали состав сборной, выдержав критерии отбора на «Ижевской винтовке» и соревнованиях Кубка IBU, — прокомментировал главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович. — Сейчас команда заканчивает подготовку к чемпионату Европы, оставшись после этапа Кубка IBU в Арбере. Там идеальные условия для тренировок. 22 января команда переедет в Польшу».
13 российских спортсменов будут участвовать индивидуальных гонках, гонках преследования и спринте, одиночной и смешанной эстафетах. В составе нашей сборной— Дарья Виролайнен, Светлана Слепцова, Ирина Старых, Светлана Миронова, Анна Никулина, Ольга Якушова, Александр Логинов, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Тимур Махамбетов, Александр Поварницын, Юрий Шопин, Алексей Волков.
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