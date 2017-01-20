​От жителей Югры ждут предложений по формированию Года здоровья

20 января на сайте Югражднин.ру начнется сбор предложений от граждан и некоммерческих организаций по формирования плана Года здоровья в округе. Экспертная группа рассмотрит все поступившие предложения до 27 января.

Собрать идеи югорчан предложила руководитель волонтерского движения «РОСТОК» Ханты-Мансийской государственной медицинской академии Наталья Любякина на координационном совещании по формированию организационного комитета и обсуждению проекта плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в Югре Года здоровья.

Как рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей, в состав оргкомитета вошли руководители органов исполнительной власти автономного округа, представители общественных советов при департаментах, Общественной палаты, волонтеры Югры. Собравшиеся обсудили проект плана мероприятий, высказали ряд предложений, обратив особое внимание на то, что в приоритете должны быть мероприятия, направленные на оздоровление жителей округа. Заместитель губернатора Всеволод Кольцов подчеркнул, что в основу проекты включены конкретные поручения главы региона Натальи Комаровой.