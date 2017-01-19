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​«Это не выход»: В декабре в Югре отменили 126 детских перевозок

В четверг, 19 января, на заседании правительства ХМАО рассмотрели реализацию дополнительных мер по обеспечению безопасности перевозок организованных групп детей в округе. Трансляцию с заседания вел Официальный штаб правительства Югры. С докладом выступил, в частности, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по округу Максим Галушков.

По его данным, в декабре 2016 года в Югре было отменено 126 детских перевозок, в том числе, из-за низкой температуры воздуха. Также было выявлено 26 нарушений при их организации. Для выполнения распоряжения правительства региона, заключено соглашение с ОАО «Северавтотранс» об информационном взаимодействии.

Губернатор Наталья Комарова обратила внимание участников заседания на то, что полный отказ от перевозок — далеко не самое верное решение. «Запрещать и отменять большинство перевозок детей на соревнования и мероприятия — это не выход. Вы должны выполнять свою работу профессионально, а не прикрываться такими решениями», - обратилась глава региона ко всем членам правительства Югры.

Напомним, пристальное внимание чиновников к организации перевозок организованных групп детей приковано после автокатастрофы, в которую попал автобус, везший нефтеюганских спортсменов с окружных соревнований домой. 4 декабря в Ханты-Мансийском районе погибли 12 человек, более 20 пострадали. Шесть пострадавших, пять из которых дети, до сих пор находятся в медицинских учреждениях Москвы и Ханты-Мансийска, им предстоит долгая реабилитация.


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Сегодня в 12:09, просмотров: 50, комментариев: 0


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