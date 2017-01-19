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​В Югре в 2017 году пройдут ряд всероссийских и международных чемпионатов и спартакиад

В 2017 году в Югре пройдет ряд всероссийских и международных чемпионатов и спартакиад. Подготовка к ним обсуждалась на заседании организационного комитета под председательством губернатора Натальи Комаровой, сообщает департамент общественных и внешних связей.

Его участники рассмотрели ход подготовки к проведению II Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов, чемпионата России по лыжным гонкам, V Международного лыжного марафона «UGRALOPPET», Всемирной шахматной олимпиады 2020 года в Ханты-Мансийске.

На участие во Всероссийской зимней Спартакиаде инвалидов уже зарегистрировались 500 человек из 24 регионов России. Это больше, чем на первой Спартакиаде в Ижевске в 2013 году. Регистрация продолжается до февраля. Церемония открытия Спартакиады состоится 3 марта. Уже сформирован пул волонтеров, в который также вошли активные и подготовленные к данной работе жители Югры. Директор бюджетного учреждения «Центр адаптивного спорта» Михаил Вторушин отметил, что во II Всероссийской зимней Спартакиаде инвалидов, которая пройдет в Югре с 1 по 11 марта 2017 года, примет участие сборная Югры. «Спортсмены настойчиво готовятся к спартакиаде», - сказал он.

В чемпионате России по лыжным гонкам планируется участие порядка 600 спортсменов из 60 регионов страны.

В ходе совещания также было отмечено, что в первой половине февраля автономный округ должна посетить инспекция ФИДЕ. Будет подписано соответствующее соглашение о проведении в столице округа Всемирной шахматной Олимпиады 2020 года. «С 2010 года, когда мы провели у себя первую Олимпиаду, шахматный мир шагнул далеко вперед. Вырос интерес к шахматам, увеличилось число участников международных шахматных соревнований и количество национальных сборных. Если в 2010 году к нам прибыли шахматисты из 149 стран мира, то на будущей Олимпиаде надо быть готовым принять посланников как минимум от 180 государств. Все это даст дополнительную нагрузку на инфраструктуру. Мы должны просчитать ее ресурс и оценить потенциал», - отметила глава региона.


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Сегодня в 11:25, просмотров: 76, комментариев: 0


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