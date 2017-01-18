​Окружная клиническая больница приглашает жителей Ханты-Мансийска присоединится к акции «Дети Сибири — детям Сирии»

Окружная клиническая больница Ханты-Мансийска приглашает всех жителей Югры присоединиться к гуманитарной акции «Дети Сибири – детям Сирии!», объявленной Министерством обороны Российской Федерации.
«Цель акции - оказать гуманитарную помощь населению Сирии, поддержать авторитет Российской Федерации на международной арене. Доставка гуманитарного груза будет осуществляться силами Министерства обороны РФ», - рассказали в пресс-центре медучреждения.
Гуманитарную помощь принимают в комнате Ветеранов на первом этаже клиники с понедельника по пятницу с 13.00 до 16.00. К отправке принимаются игрушки, рисунки, поделки, продукты длительного хранения, детские вещи, средства гигиены для малышей и другие предметы первой необходимости.
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