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​Прокуратура проверяет задержку рейса «Уфа — Ханты-Мансийск» на 17 часов

Самолет не мог вылететь из-за неисправности

Уфимская транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки в аэропорту Уфы авиарейса в Ханты-Мансийск. Сотрудники надзорного ведомства должны будут выяснить, были ли нарушены права пассажиров.

Во вторник, 17 января, рейс авиакомпании «Саратовские авиалинии» «Уфа — Ханты-Мансийск» был задержан на 16 часов 50 минут. Самолет ЯК-42 не мог вылететь по расписанию в 4.50 утра из-за неисправности стартера левого двигателя. После долгих часов ожидания для выполнения полета было предоставлено резервное судно.

«Пассажиры задержанного рейса были обеспечены прохладительными напитками, горячим питанием. 44 пассажира были заселены в гостиницу аэропорта Уфы, 42 пассажира отказались от заселения», - уточнили в пресс-службе ведомства.


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18 января в 15:07, просмотров: 203, комментариев: 0


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