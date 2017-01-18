​Рейс из Екатеринбурга в Ханты-Мансийск задержан на три часа из-за тумана в аэропорту «Кольцово»

В среду, 18 января, аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге накрыл туман. Из-за погодных условий вылет и прилет десятка рейсов был отменен или задержан. В частности, рейс авиакомпании «ЮТэйр» UT-302, направлением «Екатеринбург — Ханты-Мансийск — Белоярский» задерживается на три часа. По расписанию самолет должен был вылететь в 10.10. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, ожидаемое время вылета — 13.00. В столице Югры рейс должен совершить посадку в 14.40, в Белоярском — в 16.35.

Отметим, что из-за тумана в уральской столице не смогли приземлиться 17 самолетов. Однако сейчас смог рассеялся и авиагавань принимает самолеты в штатном режиме.