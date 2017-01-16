​Югорчан пригласили поучаствовать в семейном конкурсе

Очередной окружной конкурс «Семья — основа государства» пройдет в Югре в 2017 году, сообщает департамент соцразвития ХМАО. В этом году он будет проводиться по новым номинациям: «Так ведется на Руси — семья всегда должна расти», «Отец — основа крепкой семьи», «Семейная экотрадиция», «Здоровая семья — сильная Югра».

«Цели конкурса — пропаганда семейных ценностей и традиций, распространение положительного опыта семейного воспитания, выявление и поддержка творчески активных семей, создание условий для реализации творческого потенциала семей», — говорят представители департамента, а заместитель его директора Елена Немчинова добавляет, что документы будут приниматься с 1 по 10 марта 2017 года. «У семей нашего округа достаточно времени, чтобы подготовиться к конкурсу и достойно себя представить. Потенциал у югорчан большой», — сказала она.