​462 югорчанина отравились алкоголем за год

По сообщению Роспотребнадзора, в Югре в 2016 году произошло 462 алкогольных отравления. Это больше, чем в 2014-м (408 случаев) и 2015 году (363 отравления). Летальным исходом обернулись отравления для 112 человек - это 24% случаев. Доля смертельных отравлений оказалась меньше, чем в предыдущие годы (в 2015 году она почти достигла трети), но в целом за три прошедших года число погибших по этой причине остается практически неизменным – от 112 до 116 человек.

Причиной отравлений является употребление населением алкогольной продукции, при производстве которой использованы непищевые спирты, утверждают специалисты. Суррогаты алкоголя — в основном технические жидкости, которые содержат этиленгликоль, ацетон, метиловый спирт, дихлорэтан. Метиловый спирт и этиленгликоль – наиболее опасные суррогаты. Метиловый спирт ни по цвету, ни по запаху, ни по вкусу не отличается от этилового, поэтому предотвратить употребление этого яда невозможно одним только «исследованием» в домашних условиях.