​В Ханты-Мансийске действует музей-утилизатор

Отслужившие элементы электропитания принимают в ханты-мансийском Музее геологии, нефти и газа в рамках акции «Батарейки, сдавайтесь!», объявленной в 2015 году.Партнёр акции - компания «ЮГРА-РЕЦИКЛИНГ» - утилизирует накопившиеся батарейки в специально отведенных местах согласно установленным правилам.

За время проведения акции сотрудники и посетители музея принесли и опустили в ящик для сбора более 700 батареек. Как подсчитали специалисты, 120 тыс. литров воды и 6 тыс. квадратных метров почвы могли быть загрязнены ядовитыми веществами при их неправильной утилизации. В музее решено продлить действие акции и на 2017 год, сообщает пресс-служба музея, – тем более что он объявлен в России Годом экологии.