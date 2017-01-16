​Среди заключенных югорчан выявят талантливых иконописцев

Культурно-просветительские проекты религиозных организаций округа, признанные наиболее эффективными, собраны в перечень, размещенный на портале гражданского общества Югры «Югражданин». Среди них – Ежегодный Епархиальный съезд казачества и духовенства Ханты-Мансийской митрополии, ««Противодействие радикальным исламским течениям», «Православие - Свет, Православие - в свет», «Воскресная школа», «Я знаю, я уважаю и я понимаю русский язык», конкурсы среди осужденных – православной живописи «Явление» и православной иконописи «Канон».

Стоит отметить, что Югра - один из самых многонациональных регионов России. В нем проживают представители более 120 национальностей со своими уникальными религиозными, культурными и мировоззренческими традициями, действуют 177 религиозных организаций, в том числе 31 мусульманская и 95 организаций Русской православной церкви. Вовлечение их в межнациональный и межконфессиональный диалог, в деятельность по возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости – одна из главных задач Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.