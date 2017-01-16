Лыжница из Ханты-Мансийска ​Ляйсан Назырова взяла «бронзу» в Йошкар-Оле

Второкурсница магистратуры направления «Спорт» Югорского государственного университета Ляйсан Назырова заняла третье место в международных соревнованиях по спортивному туризму на лыжных дистанциях в Йошкар-Оле, сообщают в пресс-службе вуза. Соревнования проходили по одной дисциплине – личной. Спортсмены преодолели 1500 км в 4 этапа.

На участие в Международных соревнованиях по спортивному туризму на лыжных дистанциях заявились сильнейшие спортсмены и спортсменки стран СНГ. Честь России защищали 16 спортсменов, среди них - пять профессиональных туристов из Югры. Стоит отметить, что победой Ляйсан гордятся не только ее однокурсники и преподаватели в университете, но также и коллеги и воспитанники Центра развития творчества детей и юношества, где девушка работает руководителем объединения по спортивному туризму.