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​В Ханты-Мансийском районе распространяется цифровое ТВ

Жители смотрят десять каналов бесплатно и в хорошем качестве

С конца декабря Урало-Сибирский региональный центр РТРС приступил к тестовому вещанию первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения на радиотелевизионных станциях, расположенных в сёлах Кышик и Селиярово, а также деревне Согом Ханты-Мансийского района. Теперь жители этих населенных пунктов могут смотреть бесплатно в цифровом качестве 10 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, перечень которых был сформирован указом Президента РФ: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург 5 канал», «Россия Культура», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВЦ», а также 3 радиостанции: «Радио России», «Радио Маяк», «Вести FM»). Радиотелевизионная станция, расположенная в селе Селиярово, кроме самого села, позволит обеспечить современным цифровым телесигналом также телезрителей, проживающих в деревне Долгое Плесо, сообщают на официальном портале администрации Ханты- Мансийского района.

На сегодняшний день в Югре филиалом РТРС «Урало-Сибирский региональный центр» к сети подключено уже 66 объектов связи из 80 запланированных для обеспечения цифровым телесигналом 90% населения округа. До полного завершения строительства сети первого мультиплекса на территории ХМАО-Югры филиалу РТРС осталось запустить в эксплуатацию ещё 14 объектов. Ожидаемый охват населения округа цифровым вещанием в итоге составит 99,4%.


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Сегодня в 09:53, просмотров: 53, комментариев: 0


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