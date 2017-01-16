​Айфон или «Терминатор»? В Ханты-Мансийске повышают собираемость коммунальных платежей

Городской конкурс «Добросовестный плательщик за услуги ЖКХ» в Ханты-Мансийске завершился. Главный приз - телефон IPhone 7 - достался пенсионерке Галине Мосеевской. Коммунальные предприятия Ханты-Мансийска решили сочетать метод «кнута и пряника» - поощрять добросовестных потребителей и наказывать нерадивых. Среди клиентов, которые регулярно оплачивают жилищно-коммунальные услуги, под Новый год были разыграны призы.

«В день рождения сына к нам пришёл мужчина и сообщил, что мы вошли в число финалистов, - рассказала победительница конкурса Галина Мосеевская. - Никогда бы не подумала, что за то, что я исправно плачу за коммунальные услуги, могу получить приз. На следующий день мы с сыном поехали в Водоканал, и там нам выпал приз - такой дорогой телефон. Спасибо огромное организаторам конкурса!»

Участниками конкурса автоматически стали все жители города, у которых на 15 декабря отсутствовала задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Таких оказалось более восьми тысяч человек. Случайно определенные 15 полуфиналистов конкурса получили ценные подарки: телефоны IPhone 7 и Samsung Galaxy S7, телевизор, ноутбук, пылесос, планшет SAMSUNG Galaxy Tab A, портативные газовые плиты, микроволновую печь, туристическую газовую плиту, газовый баллон с горелкой, мультиварку, термопот и другие.

Организаторами акции выступили ООО «ЮграТеплоГазСтрой», ОАО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей», МП «Ханты-Мансийскгаз», ООО «Чистый дом», ООО «Новый город», ООО УК «Стрела» и муниципальное предприятие «Водоканал», которое выступило идейным вдохновителем проведения конкурса. «Этой акцией мы хотели выразить свою благодарность всем, кто, несмотря на непростые времена, своевременно и полном объёме оплачивает услуги ЖКХ. Приятно, что среди победителей много людей молодых, хотя считается, что именно старшее поколение наиболее дисциплинировано в вопросе оплаты счетов», - говорит директор МП «Водоканал» Николай Молчанов.

Однако примерно каждый четвертый хантымансиец не платит сегодня за жилищно-коммунальные услуги, и долг населения составляет 390 миллионов рублей, сообщает городское управление общественных связей. Поэтому пока добросовестным потребителям раздавали подарки, для злостных неплательщиков готовились новые уведомления и судебные приказы – так, в одном только МП «Водоканал» в прошлом году их было оформлено около шестисот. Кроме того, предприятия будут вынуждены вновь принимать к неплательщикам жёсткие меры – перекрывать канализацию при помощи оборудования «Терминатор» и ограничивать потребление электроэнергии.