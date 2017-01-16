​Ханты-Мансийск примет Всемирную шахматную Олимпиаду - 2020

Три тысячи участников съедутся в Ханты-Мансийск в 2020 году - на Всемирную шахматную Олимпиаду, которая в столице Югры состоится во второй раз. Это большее число гостей, чем в прошлый раз, в 2010 году, когда город встречал спортсменов из 50 стран. На новые олимпийские шахматные состязания планируют прислать своих представителей не менее 180 государств.

Именно поэтому подготовка к такому масштабному событию должна вестись уже сейчас. Этот вопрос обсуждали на рабочей встрече глава города Максим Ряшин и президент окружной федерации шахмат, депутат думы Югры Василий Филипенко.

Минимальные требования ФИДЕ к организаторам такого мероприятия: предоставление единого игрового пространства площадью восемь тысяч квадратных метров, сопутствующих площадей для организации питания, работы пресс-центра, судейских комнат, раздевалок. Гостиничных мест – на тысячу больше, чем предоставлялось в 2010 году. Задействованная площадь может составить около двадцати пяти тысяч квадратных метров. При этом обозначенные объекты должны располагаться в шаговой доступности друг от друга.

Наиболее подходящим районом Ханты-Мансийска для организации такого пространства власти считают микрорайон «Западный». В настоящее время обсуждается вопрос строительства многофункционального здания, которое на период проведения шахматных состязаний станет игровой зоной с сопутствующими помещениями. Впоследствии этот объект будет использован как семейный досуговый центр окружного значения, сообщает городское управление общественных связей.

Кроме того, планируется расширение улично-дорожной сети, инженерных коммуникаций города, строительство зданий гостиничного типа, которые в перспективе будут использованы в качестве социального жилья, доходных домов. Руководители города заявляют, что созданная к Олимпиаде инфраструктура будет рационально использоваться и после проведения соревнований.

Стоит отметить, что столица Югры станет четвертым городом мира, дважды удостоенным права провести Всемирную шахматную олимпиаду. Решение об этом было принято на заседании Генеральной ассамблеи Международной шахматной федерации в Баку в сентябре 2016 года, на котором Ханты-Мансийск презентовала делегация Югры во главе с губернатором Натальей Комаровой.