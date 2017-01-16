​Выездные бригады Центра профпатологии будут работать дольше

Сегодня специализированные передвижные медицинские комплексы Центра профессиональной патологии приступили к плановой работе в отдаленных и труднодоступных поселках Кондинского и Нижневартовского районов Югры. Всего же до 25 марта врачи поработают на территории не только этих, но также Ханты-Мансийского, Сургутского, Березовского районов. Планируется оказать медпомощь восьми тысячам жителей в 17 труднодоступных деревнях и поселках округа.

Как сообщает главный врач Центра профпатологии Николай Ташланов, с учетом опыта прошлых лет время работы врачебных бригад в крупных поселках будет увеличено до 5-6 дней. Это сделано по просьбе жителей муниципалитетов в связи с высокой потребностью населения в медицинской помощи, а также для проведения более углубленного обследования и эффективного лечения.

В выездной работе задействовано 25 сотрудников и 11 специализированных автомобилей с диагностическим, стоматологическим, ультразвуковым и рентгенологическим оборудованием.

До нового года передвижные медицинские комплексы Центра уже отработали в поселках Салым, Талинка, Угут и Каменный, где более тысячи человек прошли флюорографическое обследование и получили консультацию специалистов-медиков. График работы выездных медицинских бригад размещен на официальном сайте окружного Центра профессиональной патологии.