​К пациентам ОКБ Ханты-Мансийска не пускают посетителей из-за карантина по гриппу и ОРВИ

Стационар Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска закрыт для посетителей. Профилактические меры введены для того, чтобы не допустить распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Карантин в ОКБ объявлен 12 января, сообщили в пресс-службе медучреждения. «Просим вас с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и не пренебрегать разработанными эпидемиологическими мерами профилактики», - обратились сотрудники клиники к родственникам и близким пациентов.

Всего в Окружную клиническую больницу по поводу ОРВИ с 9 по 12 января обратилось 948 человек. Из них 521 - дети. С 2 по 12 января в стационарные отделения госпитализированы 95 человек, среди них 32 ребенка. Диагноз грипп поставлен 34 пациентам.

Отметим, что специалисты ожидают роста количества заболевших гриппом и ОРВИ на этой неделе. Ранее превышения эпидпорога заболеваемости удалось сдержать морозам и долгим каникулам.