​Двух детей, пострадавших в ДТП под Ханты-Мансийском, отправят на реабилитацию в Москву

Двух детей, пострадавших в ДТП под Ханты-Мансийском 4 декабря 2016 года, отправят на реабилитацию в Москву. Об этом сообщается Официальный штаб правительства Югры. За пациентами, которые сейчас находятся в ОКБ Ханты-Мансийска, прибудет спецборт МЧС.

Напомним, в столкновении автобуса и двух грузовиков погибли 12 человек, 19 были госпитализированы в окружную клинику. 13 пострадавших уже выписаны из стационара. В профильных отделениях больницы окружного центра остаются двое детей и тренер. Еще трое детей проходят лечении в НИИ нейрохирурги им. Бурденко в Москве.