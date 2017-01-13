​В Югре на Крещение подготовят 53 купели

В праздник Крещения Господня, 19 января, в городах и районных Югры откроют 53 купели. Чтобы праздник прошел безопасно, места, подготовленные для обряда, проверят сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба окружного ведомства.

«В период подготовки купелей инспекторы ГИМС измерят толщину льда и дадут рекомендации о количестве людей, которые могут одновременно находиться у купели. Кроме того, на водоемах будут установлены палатки для обогрева людей, организовано дежурство медиков. Все оборудованные купели будут патрулироваться спасателями, работниками ГИМС, сотрудниками полиции и ГИБДД, представителями администраций муниципальных образований», - уточнили в ГУ МЧС по Югре.