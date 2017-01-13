​На улицах Ханты-Мансийска устанавливают контейнеры с реагентами

На улицах Ханты-Мансийска до конца января планируют установить 55 контейнеров для сыпучих противогололедных материалов, сообщается на сайте администрации города.

Все они будут выполнены в едином эстетическом стиле, их объём составит 0,25 кубических метров. Баки с реагентами буду размещены там, где они особенно востребованы: у остановок общественного транспорта с наиболее интенсивным пассажиропотоком, вблизи пешеходных переходов.

«Они помогут сотрудникам дорожно-эксплуатационного предприятия оперативно реагировать на меняющиеся погодные условия, посыпая тротуары и дорожки специальной смесью, что обеспечит безопасность пешеходов, - рассказал директор МДЭП Ханты-Мансийска Александр Сергеев. – Кроме того, появление контейнеров с реагентами в разных частях города сократит время выполнения работ по предупреждению образования гололёда, за счёт того, что теперь не придётся доставлять материалы на машине».