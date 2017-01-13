​В чашке Петри – зимний пейзаж. Работы Екатерины Авдеевой из Ханты-Мансийска украсили «Календарь микробиолога» на 2017 год

Студентка третьего курса лечебного факультета Ханты-Мансийской государственной медицинской академии Екатерина Авдеева одержала победу в конкурсе «Красота Микромира – 2016», сообщается на официальном сайте учреждения.

Состязание провела в честь своего пятнадцатилетия производственная фирма «БиоВитрум» - производитель микробиологических сред и расходных материалов для микробиологических лабораторий. От участников конкурса требовалось на микробиологических средах, предоставляемых учредителем, при помощи выращиваемых колоний бактерий и грибов «нарисовать» что-либо художественное, достойное внимания коллег.

Екатерина Авдеева и её научный руководитель, к.т.н. Вадим Леонов, доцент кафедры биологии с курсом микробиологии ХМГМА, руководитель студенческого научного общества ХМГМА, директор малого инновационного предприятия ХМГМА «СибМедика», приняли решение принять участие в этом конкурсе.

Живопись в чашке Петри – дело непростое, так как «краски» - живые и ведут себя по-своему. Тем ценнее победа югорской студентки.

«Все культуры подбирала я сама. Конечно же, их нужно было высеять очень аккуратно, точно, без помарочки, поскольку что-либо переделать, как-то подправить «рисунок» после засева уже невозможно. Любой случайно попавший на среду микроорганизм мог полностью все испортить. Кроме того, все нужно было высеять с учетом не только цвета и текстуры колоний выращиваемых культур, но и ориентируясь на продолжительность их инкубирования. Это все довольно непросто, не говоря уже о художественной составляющей. Всего мы отправили на конкурс двенадцать работ, три из которых были отобраны комиссией конкурса и впоследствии были признаны лучшими. Было очень приятно», – рассказала Екатерина Авдеева.

«Картинки» Екатерины – снежинки и зимний пейзаж – украсили страницу с зимними месяцами «Календаря микробиолога – 2017», выпущенного компанией «БиоВитрум». Среди работ других участников – морские пейзажи, изображения животных, дельфинов, бабочек, цветов, а также портреты известных ученых: Левенгука, Пастера. В полном виде календарем можно полюбоваться по ссылке http://www.biovitrum.ru/files/kalendar_mikrobiologa_2017.pdf.