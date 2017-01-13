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​Запрет на «боярышник» в Югре подействовал не на всех

Но травиться стали в разы меньше

В Югре в 127 объектах проверили, как выполняется постановление Главного государственного санитарного врача о приостановлении розничной торговли непищевой спиртосодержащей продукцией, сообщает управление Роспотребнадзора по ХМАО. Напомним, постановление издано после массового отравления жидкостями типа «настойка боярышника» в Иркутской области.

Оказалось, что официальный запрет и десятки жертв «боярки» подействовали не на всех представителей бизнес-сообщества. В Югре выявлены нарушения на шести объектах. Оказались неудовлетворительными семь из 38 проб непищевой спиртосодержащей продукции. Всего же проверяющими проинспектировано более 350 литров парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, которые неосторожными людьми могут быть использованы как дешевый алкоголезаменитель. Нарушения допускались при реализации 18,1 л парфюмерно-косметической продукции и 5,3 л бытовой химии. Выявлено в продаже три партии продукции, временно запрещенной к реализации постановлением Главного санитарного врача, – 74 «фанфурика» общим объемом 7,4 л. Возбуждено восемь дел об административных правонарушениях, вынесено два постановления о назначении административных наказаний в виде штрафов на сумму 4000 рублей (по остальным материалам работа еще ведется).

Велись также проверки магазинов, торгующих алкоголем для пищевого употребления, проинспектировано более трех тысяч литров продукции. Среди 70 объектов нарушения выявлены на 18-ти, впрочем, исследования проб не показали неудовлетворительные результаты. Возбуждено 19 дел об административных правонарушениях, вынесено 7 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафов юридическим и должностным лицам на сумму 127 тысяч рублей.

Есть повод для оптимизма: сотрудники Роспотребнадзора сообщают, что в последний месяц года отравлений спиртосодержащей продукцией в Югре случилось вдвое меньше, чем за тот же период годом ранее. В декабре 2015 года – 15 случаев (из них 13 смертельных), в декабре 2016-го - восемь случаев (из них смертельных - четыре).


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Сегодня в 08:40, просмотров: 88, комментариев: 0


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