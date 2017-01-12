​Путин доволен югорскими коммунальщиками

Югра отмечена правительством России как регион, в котором системы теплоснабжения стали более надежными и реже происходят аварии. Эта оценка высказана накануне в Кремле, где президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, обсуждая приоритетные задачи социально-экономического развития России на 2017 год. Глава государства обратил внимание на положительный факт – на 17 процентов по сравнению с прошлым годом в стране сократились показатели нештатной работы систем ЖКХ.

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень сообщил собравшимся, что коммунальных аварий становится меньше прежде всего в тех субъектах, где сегодня работают концессионеры на основе договоров концессии (сегодня в стране – 35 таких регионов), а не там, где системы работают под управлением ГУПов и МУПов. «В тех регионах, где действуют концессии, аварийность теплоснабжения снизилась в среднем на 47 процентов, а водоснабжения – на 21 процент. Неплохие примеры есть в Тамбовской области, в Псковской области, Ханты-Мансийском автономном округе, в других субъектах Российской Федерации», - отметил чиновник.