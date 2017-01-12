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​В Ханты-Мансийске детям с трудной судьбой показали «путь к успеху» // ФОТО

Губернатор Югры встретилась с воспитанниками центра «Радуга»

Дискуссионная площадка «Путь к успеху» была организована на базе Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Радуга» в Ханты-Мансийске. В ее работе приняли участие губернатор округа Наталья Комарова и другие гости, добившиеся успеха в различных сферах деятельности: медицине, бизнесе, спорте, МЧС, защиты граждан, на телевидении – они обсудили с ребятами, как распознать в себе способности и задатки к будущей профессии, как сделать карьеру и состояться в профессии, рассказали о своей работе.

«Модератором» беседы был плюшевый снеговик – игрушка переходила из рук в руки вместе с правом голоса. «У меня была замечательная семья, с нас с братом не сдували пылинки, мы жили так же, как и все, но при этом всегда знали, что нас любят и поддерживают. Мне очень хочется, чтобы вы также ощутили это семейное тепло, поэтому я всегда остаюсь другом детского центра «Радуга», – поделилась мыслями Наталья Комарова. На вопрос о своем секрете успеха она ответила: «Мое детство было наполнено целями, к которым я шла. В один момент хотела стать лучшим вожатым отряда в игре «Зарница», в другой – на «отлично» сдать какой-то предмет. А потом я поступила на экономиста, куда не очень и стремилась, но вскоре поняла, что это мое, – рассказала Наталья Комарова. – Счастливое совпадение. Все сидящие здесь перед вами, наверное, так и скажут: мы нашли свой профессиональный путь благодаря тому, что случайно выбрали дело по душе».

Заведующий отделением травматологии и ортопедии окружной клинической больницы Кирилл Драган в детстве мечтал стать звездой рок-н-ролла, пока по стечению обстоятельств не познакомился ближе с медициной. Его отец на два месяца стал пациентом отделения травматологии няганской больницы. «Я проведывал папу и пропитался духом романтизма профессии доктора. Поступая в медицинский институт, я знал, что буду именно травматологом. Я люблю то, что я делаю, а делаю то, что умею», - рассказал врач.

По просьбе одной из воспитанниц «Радуги» Полины взрослые гости договорились помочь ребятам определиться с будущими профессиями. Губернатор Югры дала поручение своему заместителю Всеволоду Кольцову провести профориентационное тестирование воспитанников центра, которое выявит их склонности и таланты. В ближайшие дни в компьютерном классе центра настроят нужное программное обеспечение и проведут тесты для ребят, сообщают в пресс-центре правительства Югры.


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Сегодня в 19:21, просмотров: 117, комментариев: 0


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