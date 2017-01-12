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​Югорские княжества – ровесники Московского? Ученые напишут академическую историю округа

В АУ «Центр «Открытый регион» состоялась пресс-конференция, посвященная проекту «Многовековая Югра» - его планируется реализовать в округе по поручению губернатора округа Натальи Комаровой. «В 2018 году исполнится 825 лет со времени возникновения первых югорских княжеств. Дата, в отношении которой у наших историков, краеведов, работников культуры и искусства – большие и амбициозные планы», - отметила глава региона в ежегодном обращении к жителям округа, депутатам и представителям общественности.

Подготовительная работа ведется третий месяц представителями научной сферы, архивариусами, чиновниками и общественными деятелями. На дискуссионной площадке по краеведению Первого международного гуманитарного форума «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели», состоявшегося 1-2 декабря 2016 года в столице Югры, участниками было принято решение инициировать работу составлению академической истории Югры. «Многовековая Югра» - название нового бренда, которое планируется разработать и всячески продвигать. Координировать работу будет центр «Открытый регион», сообщает пресс-центр правительства округа.

Квазигосударственные образования на территории Югры, по современным данным, появились довольно давно. Знаменитая рукопись «Повесть временных лет», датируемая 1096 годом, содержит факт первого упоминания Югры. «Новгородская первая летопись младшего извода» в 1193 году уже повествует о полновесных югорских княжествах – это через полвека после появления города Москвы и почти на столетие раньше образования Московского княжества. Что касается более ранних культур, то, например, на территории заповедника Барсова гора (Сургутский район) люди селились уже девять тысяч лет назад, о чем говорят памятники археологии. Однако в истории Югры немало серьезных пробелов, требующих фундаментальных академических исследований – археологических, лингвистических, этнологических, исторических и других. Для этого и планируется создание академической истории Ханты-Мансийского автономного округа.


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Сегодня в 19:00, просмотров: 123, комментариев: 0


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