​Четверо помилованных за 15 лет: окружная комиссия подводит итоги работы

469 ходатайств о помиловании поступило от осужденных в окружную комиссию по помилованию за все время ее деятельности – с 2002 года. Еще 650 обращений по тому же поводу – от других лиц: членов семьи осужденных, общественных организаций и других. Эти данные озвучил ее председатель Дмитрий Лельхов на юбилейном заседании, посвященном 15-летию со дня образования этого органа.

Тщательная работа с каждым обращением, проверка всех обстоятельств дел и жизни людей – задача членов комиссии. Именно поэтому далеко не каждое ходатайство получает поддержку – требуются веские основания. В ответ на 1119 обращений комиссия рекомендовала освободить от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы 43 осужденных, сократить срок наказания 23 осужденным, снять судимость в отношении 7 граждан, отбывших назначенные судом наказания и имеющие неснятую судимость, сообщают в пресс-центре правительства Югры.

Все предложения комиссии были поддержаны губернатором округа и внесены соответствующие представления президенту Российской Федерации. В конечном итоге главой государства было подписано четыре указа о помиловании осужденных, за которых ходатайствовала комиссия по вопросам помилования Югры.