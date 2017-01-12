​В Ханты-Мансийске готовятся к крещенским купаниям // ОПРОС

К 19 января традиционно на левом берегу реки Иртыш, в районе моста будут вырублены 2 иордани для купания, а также прорубь для набора святой воды из реки. На месте будут подготовлены и палатки для переодевания, сообщают в управлении общественных связей Ханты-Мансийска.

Оргкомитет мероприятий, созданный в городской администрации, уделяет особое внимание обеспечению безопасности. За несколько дней до празднования Крещения Господня место проведения мероприятий будет обследовано полицейскими на предмет антитеррористической безопасности. Сотрудники полиции уже за сутки до проведения Крещения приступят к дежурству, и будут следить за порядком на протяжении всего праздника. К работе полиции также будут подключены представители казачества и народных дружин. Движение автотранспорта будут регулировать сотрудники ГИБДД. Они проконтролируют въезд на территорию проведения праздника и парковку машин, на специально подготовленной площадке. Как и в прошлые годы, будет подготовлена стоянка на 500 автомашин, на лёд будут пропускать только спецтехнику.

Жители и гости города смогут согреться бесплатным горячим чаем. Готовность угощать горожан в честь Богоявления изъявили ресторан «Посейдон» и индивидуальные предприниматели. В ближайшие дни будет согласовано расписание движения общественного транспорта к берегу реки Иртыш. Желающих принять участие в обряде к берегу Иртыша будут доставлять автобусы и маршрутные такси.

Добавим, 19 января в 8:00 в кафедральном соборе Воскресения Христова митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, глава Ханты-Мансийской митрополии, проведет Божественную литургию. В 11:00 стартует Крестный ход от кафедрального собора Воскресения Христова к месту проведения праздника в районе моста через реку Иртыш. В 11:30 планируется освящение воды в Иордани в районе моста через реку Иртыш. А уже с 12:00 до 24:00 горожане смогут окунуться в прорубь и совершить обряд омовения. По завершении обряда в целях безопасности горожан купели тут же будут засыпаны снегом.

ОПРОС: Будете ли вы окунаться в прорубь на Крещение?