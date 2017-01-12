​Семь с половиной миллионов рублей получат общественники Югры на социальную работу

Подведены итоги конкурса на право получения субсидий из окружного бюджета на реализацию мероприятий в сфере социального обслуживания, соцподдержки и защиты граждан в 2017 году. Получатели — общественные и прочие некоммерческие организации.

Всего на эти цели предусмотрено 7,5 миллиона рублей. Крупную субсидию – в размере 600 тыс. рублей – получит региональная общественная организация «Замещающая семья» на проведение Третьего окружного конкурса замещающих семей «Когда сердца живут одной судьбой». Еще столько же – Нижневартовская городская общественная организация «Молодая семья» на два окружных мероприятия, в том числе фестиваль отцов «Лучше папы друга нет!».

Семьсот тысяч рублей выделено региональному общественному движению инвалидов-колясочников «Преобразование» на ремонтные работы в домах, где проживают инвалиды, - чтобы облегчить им передвижение и сделать среду доступной. Полтора миллиона получит Ханты-Мансийская окружная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Эта сумма сложилась из трех субсидий, которые окружные власти выделяют этому объединению на проведение семинара по патриотическому воспитанию, пленума и организацию поездки югорской делегации в Волгоград, на празднование 75-летия со дня начала Сталинградской битвы.

От 100 до 350 тыс. рублей получат общественники Югры на спортивные, культурные, туристические акции, образовательные мероприятия. Окружные субсидии помогут действовать швейной мастерской при няганской организации инвалидов, «Университету третьего возраста» при пыть-яхской библиотеке, «Школе народных ремесел Севера» при окружной организации «Спасение Югры». Общественники планируют использовать эти деньги, чтобы вести профилактику наркомании и алкоголизма среди школьников, поддерживать инвалидов, помогать адаптироваться лицам, освободившимся из мест лишения свободы, сообщают в окружном департаменте социального развития.