​«Детский доктор мира» Леонид Рошаль выразил гордость за коллектив ОКБ Ханты-Мансийска

В среду, 11 января, президент Ассоциации работников здравоохранения Югры Александр Кичигин вручил коллективу Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска благодарственное письмо от Президента Союза «Национальной медицинской палаты» Леонида Рошаля.

«В своем благодарственном письме «детский доктор мира» выразил гордость за команду специалистов окружной клиники, пожелал здоровья и сил», - рассказали в пресс-службе окружной больницы.

Напомним, 4 декабря прошлого года в медучреждение было доставлено два десятка пострадавших в страшном ДТП в Ханты-Мансийском районе. Большинство из них были дети — юные спортсмены из Нефтеюганска. Докторами окружного центра была проделана огромная работа по спасению их жизней. Сегодня в профильных отделениях больницы остаются трое пострадавших в аварии — двое детей и тренер. Специалисты оценивают их состояние, как удовлетворительное.

Фото пресс-центра Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска