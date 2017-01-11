До 1 февраля югорчанам следует определиться с предметами для сдачи ЕГЭ. Итоговая аттестация предусмотрена по 14 дисциплинам - русский язык и математика являются обязательными, ещё несколько предметов школьники выберут самостоятельно, их количество не ограничено. Желающие сдать экзамены могут подать заявление на участие в ЕГЭ в 2017 году и выбрать предметы для сдачи не позднее 1 февраля – позднее заявления приниматься не будут, предупреждает окружной департамент образования и молодежной политики.

Заявление на выбор предметов подается в школу, в которой обучается ученик. Выпускники прошлых лет подают заявление в отделы образования по месту жительства, им при себе необходимо иметь документ о предыдущем уровне образования, оригинал и копию паспорта.

Выпускникам этого года также предстоит выбрать уровень сложности испытания по математике. Базовый уровень подойдёт выпускникам, которым математика нужна только для получения аттестата, а если в выбранном вузе математика включена в перечень вступительных испытаний – следует выбрать профильный уровень.