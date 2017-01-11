Уже ​600 тысяч югорчан зарегистрировались на портале госуслуг

Более 600 тысяч жителей автономного округа старше 14 лет зарегистрировано на едином портале госуслуг - это второе место в УрФО и пятое по Российской Федерации. Сегодня на едином региональном портале предоставляется уже 175 электронных услуг. За 2016 год югорчане направили более 426 тысяч электронных заявлений (в 2015 году - чуть более 300 тысяч).

Такие данные озвучил директор окружного департамента информационных технологий Павел Ципорин в ходе доклада об итогах работы ведомства в 2016 году. По его словам, в развитии информационных технологий Югра лидирует и по многим позициям. Например, единый сайт государственных органов власти Югры занял первое место по информационной открытости среди субъектов Российской Федерации – по данным экспертного центра «Инфометр». Его посещаемость – более 360 тыс. человек в месяц. В общероссийском рейтинге «Открытые данные регионов 2016» победил созданный в этом году портал открытых данных также занял первое место. Это ресурс с данными, которые бизнес-сообщество может использовать для создания и развития удобных и полезных гражданам сервисов – таких, например, как «Яндекс.Транспорт».

На сегодня доступ в Интернет имеют 96,3% жителей Югры. Округ активно «интернетизируется»: в 2016 году окружными властями впервые была запущена схема субсидирования инвестиционных проектов по строительству радиорелейных и оптических линий связи. Это два объекта – один будет обслуживать потребителей Нижневартовского района, второй – Октябрьского и Белоярского. Дополнительные линии связи протянулись на 300 км, дойдя до семи отдаленных населенных пунктов, благодаря чему три тысячи жителей получили возможность пользоваться доступом в Сеть со скоростью до 10 Мбит/с. 45 населенных пунктов автономного округа получили доступ во Всемирную сеть по технологии 4G. Более тысячи югорчан прошли курсы повышения компьютерной грамотности, причем более шестисот из них – пенсионеры.

Интересные результаты дал первый югорский «Хакатон» - окружной конкурс по разработке мобильных приложений и сервисов, проведенный в 2016 году. 48 участников на основе открытых данных за два дня спрограммировали и предложили 13 решений, которые сейчас дорабатываются и в 2017 году начнут действовать. Победу одержала сургутская команда «Банч», создавшая сервис поиска вуза – куда поступить абитуриенту.