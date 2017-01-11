​В Югре стартовал региональный этап школьных олимпиад

В Югре сегодня стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Продлится он до 22 февраля. Более 1300 учащихся 9-11 классов будут состязаться к широте и глубине знаний по 21 общеобразовательному предмету (за исключением китайского, испанского и итальянского языков). По одиннадцати предметам олимпиады пройдут дистанционно, остальные – очно: четыре в Ханты-Мансийске, три в Нижневартовске и три в Сургуте.

Олимпиадные испытания проводятся в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Любой школьник может бесплатно на добровольной основе принять участие в открытом школьном этапе и далее двигаться по олимпийскому лифту с учетом своих результатов и правил отбора на следующий этап. Финальные состязания состоятся в апреле-мае 2017 года, их победители и призеры принимаются без вступительных испытаний в государственные и муниципальные вузы и ССУЗы для обучения по профилям, соответствующим профилям олимпиад.

В 2016 году победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников стали 16 школьников Югры. Они стали студентами ведущих вузов России, в том числе Московского госуниверситета, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Московского физико-технического института, РУДН и МГИМО. Один из них, выпускник урайской гимназии Никита Семенин, не только победил в финальном этапе по физика, но также стал обладателем золотой медали V Международной олимпиады школьников по физике «Romanian Master of Physics» (февраль 2016 года, Румыния), в мае 2016 года в Гонконге в составе сборной России занял третье место на XVII Азиатской олимпиаде по физике (APhO-2016). В настоящее время Никита Семенин учится в Московском физико-техническом институте.

Добавим, что в рамках всероссийской олимпиады школьников в Югре 26 учащихся 7-8 классов примут участие в олимпиаде по физике «Максвелл», которая проводится второй год подряд, сообщают в окружном департаменте образования и молодежной политики.