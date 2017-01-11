​В Ханты-Мансийске в 30-градусный мороз прошли гонки на снегоходах // ФОТО

Второй раз состоялся в Ханты-Мансийске фестиваль фестиваль экстремальных технических видов спорта «Экстремальная зима». 7 января на возле гостиницы «Олимпийская» на специально подготовленной трассе гонщики на снегоходах продемонстрировали зрителям и судейской коллегии эффектные трюки и агрессивный стиль вождения.

За Кубок главы города боролись четырнадцать уральских спортсменов. Югру представлял Андрей Прокопченко из Сургута, оказавшийся по итогам гонок на девятом месте. Пьедестал заняли спортсмены из Нового Уренгоя: Евгений Смолин, СТК «Факел», Дмитрий Скляров и Александр Знайдюк, СТК «Ямбург». Главным судьей соревнований выступил Алексей Иванов, председатель президиума Всероссийской коллегии судей Федерации мотоциклетного спорта России, судья всероссийской категории, сообщают в управлении общественых связей городской администрации.

Погода была суровой к участникам: мороз достигал 30 градусов холода. Стараниями организаторов – администрации Ханты-Мансийска и городского Молодежного центра - на месте проведения праздника работала зона с горячим питанием,стояли автобусы, в которых можно было погреться в перерывах между заездами. На первом этаже гостиницы «Олимпийская» работал лобби-бар. Не сорвал мороз и долгожданное выступление шоу-группы из Екатеринбурга «Арт-Пиротехник». Зрителям понравилась их огненно-хореографическая постановка под музыку Майкла Джексона, а также выступление ханты-мансийских чирлидеров и фейерверки.

Фото с официального сайта администрации Ханты-Мансийска