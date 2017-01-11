​В Ханты-Мансийском МФЦ будут выдавать паспорта и водительские удостоверения

Более двухсот государственных и муниципальных услуг доступны для получения в Ханты-Мансийском МФЦ, причем 48 из них добавились в 2016 году. Среди них – услуги администрации Ханты-Мансийского района, Фонда социального страхования, Государственной инспекции труда и других властных органов.«Наиболее популярными у горожан являются услуги по приёму заявлений для постановки на учёт и зачислению детей в детские сады, — говорит начальник городского управления информатизации Петр Максимчук. — Кроме того, через МФЦ всё чаще подают заявление на государственную регистрацию брака, обращаются для подачи заявления и документов для постановки граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

Всего за 2016 год через МФЦ Ханты-Мансийска совершено 73,5 тысячи обращений, открыто два специальных «единых» окна для предпринимателей — действующих и будущих. «В них можно обратиться по трем, а с первого января — по шести бизнес-ситуациям. Например, развитие бизнеса, получение грантов, субсидий и лицензий», — пояснил Петр Максимчук.

Сообщается, что в следующем году в МФЦ будут не только принимать заявления на выдачу паспортов и водительских удостоверений, но и выдавать их, а также принимать документы на оформление технических паспортов на квартиры, дома и дачи.