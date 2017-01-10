​Состояние тренера и двух спортсменов, пострадавших в ДТП под Ханты-Мансийском, удовлетворительное

Состояние тренера и двоих детей, остающихся на лечение в ОКБ Ханты-Мансийска после крупной автокатастрофы 4 декабря, врачи оценивают, как удовлетворительное. Они проходят лечение в профильных отделениях больницы. Двое детей, проходящих лечение в московской клинике, также идут на поправку. Одна девочка остается в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщается в паблике «Официальный штаб правительства Югры» во «ВКонтакте».

Напомним, при столкновении автобуса и грузовых тралов на трассе в Ханты-Мансийском районе пострадали два десятка человек. Все они были госпитализированы в ОКБ Ханты-Мансийска. На сегодняшний день из больницы выписаны 13 человек.