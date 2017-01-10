​Диагноз «грипп» поставлен 131 жителю Югры

За неделю в Югре подхватили ОРВИ 7798 человек, их них 131-му заболевшему поставлен диагноз «грипп». 65 процентов заболевших — дети до 14 лет. Стационарное лечение понадобилось 235 людям, что на 74 процента больше, чем на прошлой неделе.

Специалисты окружного управления Роспотребнадзора отмечают, что эпидемия гриппа и ОРВИ в округ еще не пришла, хотя показатели заболеваемости превышают среднемноголетние значения. На первой неделе 2017 года заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей снизилась во всех возрастных группах, в среднем, на 26 процентов. В целом, показатели ниже недельного эпидемического порога на 19 процентов.