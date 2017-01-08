​Тамбовчане передали Ханты-Мансийску хрустальных коней и звание Новогодней столицы России // ФОТО

В Тамбове Рождественский праздник завершил программу новогодних мероприятий, гостями которых стали члены югорской делегации. Визит неслучаен: этот среднерусский город оказался Новогодней столицей России (пятой по счету) в канун 2016 года, а Ханты-Мансийск будет исполнять эту роль через год.

В музее-усадьбе Асеевых выступили с театрализованным приветствием артисты и чиновники. Звучали звуки варгана, санквылтапа, бубна, добрые пожелания и песни на русском и хантыйском языках. Гости в народных костюмах рассказали о новой Новогодней столице страны, прошедшей за несколько веков исторический путь от Самаровского Яма до Ханты-Мансийска, энергетического сердца России. Кстати, роль одного из добрых молодцев исполнил председатель думы Ханты-Мансийска Константин Пенчуков. Главой же югорской делегации был заместитель губернатора ХМАО Алексей Забозлаев – на правах земляка (он уроженец г. Кирсанова Тамбовской области). Он принял из рук замглавы Тамбовской областной администрации Сергея Чеботарева подарок – хрустальную статуэтку тройки. Подарок символичный, ведь по поверьям, бытующим в европейской части России, Дед Мороз ездит чаще всего именно в санях, запряженных тройкой лошадей. В ответной речи Алексей Забозлаев отметил, что к следующим новогодним праздникам в югорской тайге Для Деда Мороза и Снегурочки обязательно найдутся самые быстроногие олени.

«Могу гарантировать – любой мороз отступает перед гостеприимством и теплом души югорчан. Желаю тамбовчанам благополучия, а если вдруг для полного счастья не будет хватать мороза и снега – обращайтесь к нам, обязательно поможем!» - добавил замгубернатора. Кстати, делегация из Югры действительно «привезла с собой» морозец в Тамбов – а увезла подарок: две корзины душистых мичуринских яблок.

Фото из соцсетей и с сайта телекомпании «Новый век»