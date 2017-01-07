​Наталья Комарова поздравила Сергея Устюгова — рекордсмена по числу побед на «Тур де Ски»

Лыжник из Югры Сергей Устюгов, который установил рекорд по количеству побед в рамках этапа «Тур де Ски» в Италии (накануне он выиграл гонку на десять километров, и это пятая победа подряд), был поздравлен губернатором Югры, глава региона сделала это лично.

«Вся Югра болеет за вас, радуется этим великолепным победам, — сказала Наталья Комарова, ее слова приводит admhmao.ru. — Такие рекорды помогают поверить в себя и прийти в спорт тысячам юных спортсменов. Поздравляю с этим отличным результатам. Вперед, к новым победам!»