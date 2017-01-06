​Югорчане будут гостить в «Артеке» почти весь год

Дети из Югры в 2017 году будут отдыхать в Крыму, в самом известном оздоровительном центре «Артек». С февраля по декабрь делегации югорских ребят примут участие в 14 лагерных тематических сменах, в том числе «»Мир искусства», «История нашей Победы», «Артек информационный», «Земля – наш общий дом». Поездки организуют департамент образования и молодежной политики Югры совместно с Региональным молодежным центром. запланирована организация участия делегаций юных югорчан в четырнадцати сменах МДЦ «Артек».

За 2016 год было организовано участие 170 югорских детей в десяти артековских сменах, сообщает Региональный молодежный центр.