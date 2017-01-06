​«Экстремальная зима» в Ханты-Мансийске будет особенно экстремальной из-за мороза // ФОТО

Фестиваль «Экстремальная зима» - одно из главных событий проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица» - перенесен с 5-го на 7 января. Об этом организаторы сообщили в соцсетях и СМИ. Причиной стал мороз, который сегодня достигает минус 41 градуса ниже нуля. Послезавтра, 7 января, ожидается около 30 градусов холода. Но при такой температуре любители технических видов спорта готовы встречаться с единомышленниками в Ханты-Мансийске (кстати, год назад мероприятие успешно состоялось при минус 26 градусах).

По заверению спортивного директора фестиваля Евгения Иволина, вновь откладывать «Экстремальную зиму» уже не станут – фестиваль состоится именно 7 января. На нем 17 спортсменов-уральцев, в том числе представители Тюмени, Сургута, Нового Уренгоя, посоревнуются в снегоходном кроссе на трассе, специально выстроенной близ гостиницы «Олимпийская». Зрителей, помимо увлекательной гонки, ждут выступления ханты-мансийской танцевальной группы черлидеров, выставка и тест-драйв техники для экстремальных видов спорта. Для семей с детьми предусмотрена развлекательная анимационная программа - со сказочными персонажами, викторинами, конкурсами, призами, акциями, подарками и бесплатным катанием на снегоходах.

«Гвоздем» фестиваля станет огненно-танцевальная постановка «Майкл» с мощной пиротехнической поддержкой – огненно-пиротехническое шоу по бессмертным музыкальным композициям Майкла Джексона в исполнении артистов екатеринбургской компании «АРТ-ПИРОТЕХНИК». А чтобы участники не мерзли, для них предусмотрены горячие напитки и работа большой обогреваемой палатки, которую предоставят сотрудники МЧС.

Фото с сайта khantynewyear.ru и из vk-группы компании "Арт-Пиротехник"