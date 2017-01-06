​Копии техпаспортов югорчане будут получать в МФЦ и Центре имущественных отношений

С 9 января в Югре предоставлять копии технических паспортов, оценочной и иной документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации будут окружной Центр имущественных отношений и многофункциональные центры. На сайте департамента по управлению госимуществом Югры можно найти порядок предоставления этой госуслуги.

Указана и стоимость оказания услуги для тех или иных видов документов, причем срочность увеличивает цену вдвое. К примеру, техпаспорт объекта капстроительства или помещения площадью до 100 кв. м (1 лист А4) – 221 рубль при сроке предоставления продолжительностью 20 рабочих дней и 442 рубля при пятидневном сроке. Получить поэтажный (ситуационный план) на одном листе, в зависимости от срочности, - 504 или 1008 рублей, выписку из реестровой книги о праве собственности на объект капстроительства, помещения (до 1998 года) – 327 или 655 рублей, справку об инвентаризационной стоимости объекта капстроительства – 1724 или 3449 рублей.