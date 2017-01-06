​Выставка «Диковинка Югры» признана лучшей в России

Ремесленные традиции Югры были с триумфом представлены на XXI выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка». В номинации «Лучшее оформление региональной художественной экспозиции» первое место заняла экспозиция «Диковинка Югры», представленная окружным Центром народных художественных промыслов и ремесел (Ханты-Мансийск), сообщают в департаменте культуры Югры.

Соперниками югорчан в конкурсе были мастера из 30 регионов, в том числе из известных центров народного искусства. На суд жюри были представлены хохломская и городецкая роспись по дереву, гжельский и кисловодский фарфор, великоустюжское черневое серебро, ростовская финифть, вологодское и елецкое кружево, богородская резьба по дереву, кубачинские изделия из серебра, холмогорская и тобольская резная кость, жостовская и нижнетагильская роспись по металлу, скопинская и псковская керамика, торжокское золотное шитье, оружие златоустовских и московских мастеров, павловские столовые приборы, художественное ткачество, вышивка, янтарь Балтики и многие другие.

Яркая экспозиция Ханты-Мансийского округа «Диковинка Югры» демонстрировала живые ремесленные и культурные традиции, и сегодня бытующие среди коренных народов Севера. Головные и накосные украшения обских угров, вязаные варежки и чулки с национальными орнаментами, национальные костюмы в миниатюре, представленные на куклах – такую одежду и сегодня носят народы ханты и манси, проживающие на стойбищах. Гости выставки живо интересовались югорской экспозицией: всем хотелось примерить на себя экзотичные ложные косы и рассмотреть древние орнаменты, узнать, какие обереги до сих пор изображают на своей одежде жители тайги. Для столичных жителей все это действительно стало настоящей диковинкой.

- На «Ладью» мы привезлиработы более 50 мастеров Урая, Лянтора, Сургутского района и других территорий региона.Конечно, нам бы очень хотелось представить больше авторов, тем более что мастера у нас есть, и мастера замечательные, кому есть чем похвастаться и что показать, - прокомментировала результаты участия в выставке-ярмаркенародных художественных промыслов России Ольга Бубновене, директор Центра народных художественных промыслов и ремесел. - К сожалению, в этом году площадь экспозиции пришлось уменьшить почти в два раза из-за сокращения финансирования. Мы рады, что даже в такой ситуации нам удалось достойно представить наш округ и показать разные грани народного искусства Югры, которое сегодня успешно развивается как в направлении исследовательской деятельности и возрождения традиционных технологий, так и в направлении производства сувенирной продукции.

Товары югорских мастеров и фермеров, представленные на ярмарке «Подарок Югре»Некоммерческим фондом поддержки и развития народных художественных промыслов Югры, были нарасхват: самобытные сувениры, варенье из шишек, кедровая мука, белые грибы выхватывали прямо из рук, продавцы не успевали доставать из-под прилавка! Завоевала популярность столичных жителей и новая линия сувенирной продукции «Морошка-дизайн» - кружки с этническими принтами, молодежные сумки и футболки.

Впервые на московской выставке была представлена экспозиция работ мастеров и художников промыслов и ремесел с ограниченными возможностями. Ее цель – продемонстрировать способность к самореализации и адаптации в обществе творчески одаренных инвалидов, оказание им помощи в организации обучения и профессиональной занятости, в том числе в сфере народных промыслов.

Еще одной интересной площадкой выставки стала презентационная экспозиция образовательного проекта «Азбука народной культуры», разработанного Ассоциацией «Народные художественные промыслы России». Более 20 открытых уроков для детей дошкольного и младшего школьного возраста подготовили участники московской выставки, ребятишки узнали много интересного о промыслах, смогли попробовать свои силы в разных направлениях народного искусства: лепке из глины, вышивке, росписи по дереву.

В Югре подобная интерактивная творческая программа для детей «Подворье» разработана и реализуется на протяжении целого ряда лет. Летом 2016 года цикл мастер-классов по народным художественным промыслам состоялся в рамках IX Международного фестиваля ремесел коренных народов мира «Югра-2016» в Урае, за три дня в творческих лабораториях приняли участие более 230 детей.

Помимо участия в экспозиционной, деловой и культурной программе, делегация Югры представила работымастеров округа на конкурс профессионального мастерства в четырех номинациях: «Дорогая моя столица» (Смирнова Е.Д.),«Народная игрушка» (Тарасова Г.А.), «За сохранение традиций народного искусства» (Шестакова Л.В., Конюхова Н.И., Тарасова Г.А.) и «Охота. Традиции и современность» (Симкин В.Е.).

Екатерина Смирнова, художник народных художественных промыслов филиала «Школа-мастерская народных промыслов» города Урая завоевала специальный приз в номинации «Дорогая моя столица»за композицию по картине Василия Сурикова «Боярыня Морозова».

В результате участия ввыставке-ярмарке народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка»делегация Югрыполучила триБлагодарственных письма и 12 дипломов.

Фото с сайтов ассоциации «Народные художественные промыслы России» и БУ ХМАО – Югры «Центр народных художественных промыслов и ремесел»