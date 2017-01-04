​СИА-ПРЕСС 2016 Слух года: Порицание отрицания

В начале сентября 2016-го в одном из федеральных СМИ появилась статья со ссылкой на Минэкономразвития о том, что Ханты-Мансийск, Покачи, Радужный и Урай будут исключены из списка территорий, приравненных к Крайнему Северу. Такое решение означало бы лишение региона части дотаций и отмену всего пакета северных льгот.

Эта новость взбудоражила югорчан, но пришлась очень кстати к выборам — региональная власть с энтузиазмом принялась этот слух опровергать. Оказалось, что федеральные журналисты слегка ошиблись, но эта ошибка привела к многочисленным предвыборным выступлениям кандидатов от партии власти. Даже губернаторы Югры и Тюменской области на пресс-конференции в СИА-ПРЕСС ЦЕНТРе довольно долго описывали, почему северянам можно быть спокойными за свои льготы — но если они еще и проголосуют правильно, то хорошие депутаты Государственной думы будут еще тщательнее эти преференции жителей региона оберегать. В общем, не было несчастья, но даже гипотетическая возможность его появления помогла.